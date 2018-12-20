В Душанбе откроется самая большая в Центральной Азии мечеть

Душанбе близится к завершению строительство самой большой в Центральной Азии Центральной соборной мечети.

Одновременно на территории мечети смогут совершать богослужение около 120 тысяч человек, сообщает Vzglyad.az со ссылкой на news.tj.

Реализация проекта строительства Центральной мечети осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года в дни празднования 1310-летия основателя ханафитского мазхаба Имоми Аъзама.

Проект строительства объекта, предназначенного для выполнения религиозных ритуалов, подготовлен опытными специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект состоит из четырёх минаретов, каждый высотой 75 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов.

Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах и состоит из мест проведения богослужения, библиотеки, музея, актового зала и зала для принятия гостей с целью проведения встреч и переговоров. Площадь, занятая под помещения, составляет 3 гектара.

В настоящий момент на этом строительном объекте работают более 300 опытных мастеров со всех уголков республики, а также зарубежные специалисты. Уже выполнено более 70 процентов работы.

Сдача самой большой в Центральной Азии мечети планируется в августе 2019 года.