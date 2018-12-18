В Медине иностранцам запретили более 40 профессий
16:52, 18 декабря 2018Ислам
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В Саудовской Аравии продолжается "саудизация" экономики / islam-today.ru
В одном из наиболее почитаемых у мусульман всего мира саудовском городе Медина иностранцам запретили заниматься 41 профессией.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Saudi Gazette", относятся запретные профессии к секторам туризма, торговли, а также общественной деятельности.
Уже с апреля 2019 года все работники неправительственных учреждений в Медине должны будут являться подданными Саудовской Аравии.
Ранее власти КСА объявили о так называемой «саудизации» целого ряда секторов экономики в масштабах всей страны. В качестве пилотного сектора была выбрана торговля – уже с начала этого декабря не менее 70% рабочих мест в магазинах, торгующих электроникой, электрикой и оптикой, должны занимать граждане КСА.
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