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В Медине иностранцам запретили более 40 профессий

16:52, 18 декабря 2018
Ислам
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В Саудовской Аравии продолжается &quot;саудизация&quot; экономики / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Saudi Gazette", относятся запретные профессии к секторам туризма, торговли, а также общественной деятельности.

Уже с апреля 2019 года все работники неправительственных учреждений в Медине должны будут являться подданными Саудовской Аравии.

Ранее власти КСА объявили о так называемой «саудизации» целого ряда секторов экономики в масштабах всей страны. В качестве пилотного сектора была выбрана торговля – уже с начала этого декабря не менее 70% рабочих мест в магазинах, торгующих электроникой, электрикой и оптикой, должны занимать граждане КСА.

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