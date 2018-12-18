В Индии заявили, если страна станет мусульманской - это приведет к апокалипсису

Абсурдной формулировкой мотивировал свой отказ по иску мусульманина судья из индийского штата Мегхалайя.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание "The Week", мусульманин Амон Ран, проживающий в Индии с рождения, подал в суд с требованием признать его гражданином страны.

Судья Судип Ранджан Сен, который является индуистом, в иске мусульманину отказал, объяснив решение тем, что чрезмерное количество мусульман в Индии может обернуться апокалипсисом для всего мира.

«Если Индия превратится в мусульманскую страну, это приведет к апокалипсису для всего мира. Я надеюсь, что правительство сделает все возможное для того, чтобы избежать этой тяжкой перспективы», - заявил, в частности, судья.