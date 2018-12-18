В Индии заявили, если страна станет мусульманской - это приведет к апокалипсису
10:11, 18 декабря 2018Ислам
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В Индии мусульман объявили виновниками апокалипсиса / islam-today.ru
Абсурдной формулировкой мотивировал свой отказ по иску мусульманина судья из индийского штата Мегхалайя.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание "The Week", мусульманин Амон Ран, проживающий в Индии с рождения, подал в суд с требованием признать его гражданином страны.
Судья Судип Ранджан Сен, который является индуистом, в иске мусульманину отказал, объяснив решение тем, что чрезмерное количество мусульман в Индии может обернуться апокалипсисом для всего мира.
«Если Индия превратится в мусульманскую страну, это приведет к апокалипсису для всего мира. Я надеюсь, что правительство сделает все возможное для того, чтобы избежать этой тяжкой перспективы», - заявил, в частности, судья.
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