В Ираке началось восстановление мечети ан-Нури

В иракском Мосуле началось восстановление исторической мечети ан-Нури, которая известна тем, что именно с ее минарета после захвата города в 2014 году главарь международной террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади объявил себя «халифом».

Во время боев за Мосул мечеть являлась главным форпостом террористов, которые взорвали ее, осознав свое поражение, сообщает Іslam-today.

Ожидается, что мечеть будет полностью восстановлена в течение пяти лет, вместо знаменитого наклонного минарета будет построена его точная реплика, а уцелевший фундамент станет мемориалом памяти жертв ИГИЛ.

Как сообщает издание «The National», финансировать работы по восстановлению мечети будут ОАЭ, которые уж выделили на это 50 миллионов долларов.

Построенная в XII веке мечеть «Ан-Нури» знаменита благодаря своему «горбатому» минарету, который является главным символом Мосула, а также изображен на одной из иракских банкнот.