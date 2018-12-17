В Сирии разбомбили мечеть
12:19, 17 декабря 2018Ислам
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Авиаудар коалиции США полностью разрушил мечеть / islam-today.ru
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли авиаудары по востоку Сирии.
В результате полностью разрушенной оказалась мечеть в городе Хаджин, где якобы находился командный пункт террористов «Исламского государства», сообщает Islam-today.
В момент удара в здании, как сообщается в официальном заявлении коалиции, находились, по меньшей мере, 16 «вооруженных до зубов» террористов ИГИЛ.
В последнее время боевики активно используют для ведения боевых действий больницы и религиозные объекты.
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