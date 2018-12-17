В Сирии разбомбили мечеть

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли авиаудары по востоку Сирии.

В результате полностью разрушенной оказалась мечеть в городе Хаджин, где якобы находился командный пункт террористов «Исламского государства», сообщает Islam-today.

В момент удара в здании, как сообщается в официальном заявлении коалиции, находились, по меньшей мере, 16 «вооруженных до зубов» террористов ИГИЛ.

В последнее время боевики активно используют для ведения боевых действий больницы и религиозные объекты.