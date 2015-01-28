В Индонезии мусульманам запретили селфи, признав его грехом

Мусульманский священнослужитель объявил селфи грехом, заявив, что это признак гордыни и высокомерия.

Об этом во вторник, 27 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Daily Mail.

Популярный индонезийский клирик Феликс Сиау (Felix Siauw) опубликовал в своем Twitter серию записей, в которых объясняется, почему следует избегать селфи. Особенно он осудил фотографии, которые делают мусульманские женщины, назвав их «нечистыми».

По его словам, авторы селфи нуждаются в социальном признании, и фотографии помогают им чувствовать себя лучше других. «Мы подверглись худшему греху— высокомерию», — сказал он.

В ответ на его заявление сотни пользователей соцстей выложили селфи с хэштегом#Selfie4Siauw.