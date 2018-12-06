В аэропорту Стамбула построят мечеть

В аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле будет построен мусульманский храм.

Соответствующий тендер, как сообщает Islam-today со ссылкой на турецкие СМИ, будет опубликован 17 декабря. Участие в тендере могут принять как местные, так и иностранные компании.

По предварительным данным, площадь мечети составит две тысячи квадратных метров. Первых прихожан мусульманский храм в стамбульском аэропорту должен принять уже в 2019 году.

На сегодняшний день в Турции – 55 аэропортов. Мечети или молельные комнаты есть практически в каждом из них.