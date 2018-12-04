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Портной попал в Книгу рекордов Гиннеса, вышив полный текст Корана

16:56, 04 декабря 2018
Ислам
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Сириец вышил золотыми нитями полный текст Корана / islam-today.ru

На то, чтобы изготовить 12 томов, вышитых золотыми нитями на черном бархате, сириец потратил более 12 лет, сообщает Islam-today. 

Длина каждого тома составляет 60 см. Общий вес книг, содержащих 426 страниц, - 200 кг. Эксперты оценивают стоимость книги в 6,5 миллиона долларов. Сейчас необычный Коран активно выставляется на всевозможных выставках в самых разных уголках планеты.

Сам Хадри проживает на территории Турции, куда бежал из родного Алеппо, когда там началась гражданская война.

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