В Германии участникам исламской конференции подали свинину
10:53, 03 декабря 2018Ислам
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Колбаса из свинины на исламской конференции вызвала скандал в Германии / islam-today.ru
В Германии МВД страны, которое выступило организатором Немецкой исламской конференции, прошедшей в Берлине, оказалось в центре скандала.
Как сообщает Islam-today, участникам конференции во время фуршета, помимо прочих блюд, была подана колбаса из свинины. Мусульмане, принимавшие участие в мероприятии, посчитали, что организаторы таким образом проявили неуважение к ним.
МВД Германии уже принесло свои извинения за ошибку.
«Если мы оскорбили чьи-то религиозные чувства, то сожалеем об этом», - отмечается, в частности, в сообщении. Меню, как заявили в ведомстве, составлялось исходя из «религиозно-плюралистического состава участников».
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