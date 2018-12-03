В Германии участникам исламской конференции подали свинину

В Германии МВД страны, которое выступило организатором Немецкой исламской конференции, прошедшей в Берлине, оказалось в центре скандала.

Как сообщает Islam-today, участникам конференции во время фуршета, помимо прочих блюд, была подана колбаса из свинины. Мусульмане, принимавшие участие в мероприятии, посчитали, что организаторы таким образом проявили неуважение к ним.

МВД Германии уже принесло свои извинения за ошибку.

«Если мы оскорбили чьи-то религиозные чувства, то сожалеем об этом», - отмечается, в частности, в сообщении. Меню, как заявили в ведомстве, составлялось исходя из «религиозно-плюралистического состава участников».