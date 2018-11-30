В Индонезии во время намаза из тюрьмы сбежали заключенные
15:13, 30 ноября 2018Ислам
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Поиски беглецов продолжаются / islam-today.ru
Из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе Индонезии сбежали 87 заключенных.
Побег, как сообщает Islam-today со ссылкой на "Associated Press", произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.
Заключенным удалось нейтрализовать охранников, которые, как отмечается, получили незначительные ранения.
В общей сложности, бежать пытались 113 человек, 26 из них были задержаны. 87 – еще остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.
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