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В Индонезии во время намаза из тюрьмы сбежали заключенные

15:13, 30 ноября 2018
Ислам
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Поиски беглецов продолжаются / islam-today.ru

Побег, как сообщает Islam-today со ссылкой на "Associated Press", произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

Заключенным удалось нейтрализовать охранников, которые, как отмечается, получили незначительные ранения.

В общей сложности, бежать пытались 113 человек, 26 из них были задержаны. 87 – еще остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.

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