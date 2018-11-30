В Индонезии во время намаза из тюрьмы сбежали заключенные

Из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе Индонезии сбежали 87 заключенных.

Побег, как сообщает Islam-today со ссылкой на "Associated Press", произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

Заключенным удалось нейтрализовать охранников, которые, как отмечается, получили незначительные ранения.

В общей сложности, бежать пытались 113 человек, 26 из них были задержаны. 87 – еще остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.