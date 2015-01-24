В Махачкале прошла многотысячная акция протеста против карикатур на пророка Мухаммеда

В Махачкале больше 20 тысяч человек приняли участие в общедагестанском мавлиде - мероприятии, проводимом мусульманами для выражения радости пророку Мухаммеду. Акцию организовали в знак протеста против карикатур на пророка, передает ТАСС.

В комитете по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями республики сообщили, что "количество участников республиканского мавлида составило более 20 тысяч человек. Приехали представители с разных городов и районов республики".

Между выступлениями представителей духовного управления мусульман, политических деятелей и исламских ученых молодые артисты на сцене исполняли нашиды - песнопения, благословляющие пророка.

По мнению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который также принял участие в акции в центральной Джума-мечети Махачкалы, общедагестанский мавлид должен стать "достойным ответом на провокационные попытки деструктивных сил очернить ислам и его святыни".

Ранее аналогичные акции протеста прошли в Ингушетии и Чечне.