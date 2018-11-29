В Берлине на исламской конференции анонсировали программу «Мечети для интеграции»
10:11, 29 ноября 2018Ислам
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В Германии обсуждают проблемы ислама / islam-today.ru
В Берлине стартовала 4-я Немецкая Исламская конференция.
Участие в мероприятии принимают более двух сотен делегатов, сообщает Islam-today.
Открыл мероприятие министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который, выступая перед участниками, призвал мусульман ФРГ защищаться от влияния из-за рубежа.
Министр также подчеркнул, что права и обязанности мусульман в Германии не отличаются от прав и обязанностей других жителей страны. Зеехофер анонсировал программу «Мечети для интеграции», которая должна помочь мусульманским объединениям получать поддержку в деле интеграции.
Впервые Немецкая Исламская конференция прошла в Германии в 2006 году. Инициатором ее проведения стал тогдашний министр внутренних дел Вольфганг Шойбле.
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