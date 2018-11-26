На Съезде мусульман Украины избрали новый духовный совет

На Съезд мусульман Украины, который проходил 23 ноября в Дворце «Украина», приехали делегаты от мусульманских общин со всей страны.

Участникам мероприятия был представлен Устав Духовного управления мусульман Украины в новой редакции. В ходе рабочей части Съезда делегаты избрали новый духовный совет – Даруль-фатва, который будет действовать следующий отчетный период, также была определена стратегическая программа развития мусульманской общины Украины, как неотъемлемой части всего украинского общества, сообщает официальный сайт ДУМУ.

На торжественной части Съезда, помимо делегатов, присутствовали гости из дипломатического корпуса, представители государственной власти, общественных организаций и члены ВСЦиРО.

На Шестом Съезде мусульман Украины присутствовали делегаты со всех регионов страны. Все они засвидетельствовали поддержку курса Духовного управления мусульман Украины, стремление к единству мусульманской уммы и противостоянию экстремизму.