В Киеве открылся VI съезд мусульман Украины

«Духовность. Единство. Патриотизм» – под таким лозунгом 23 ноября в Национальном дворце искусств «Украина» открылось самое масштабное мероприятие мусульманской общины за время независимости – VI Съезд мусульман Украины, который соберет около 4000 делегатов-мусульман со всей Украины.

Съезд пройдет под патронатом Духовного управления мусульман Украины – крупнейшей мусульманской организации государства, сообщает корреспондент портала "Религия в Украине".

Развитие украинского общества и роль мусульманской общины в будущем страны – главная тема Съезда. Мероприятие пройдет в два этапа. В рабочей части планируется отчет о достижениях мусульманской общины.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил участников и гостей VI Съезда мусульман Украины, который начинается сегодня в Киеве, и поблагодарил мусульманскую общину за активную гражданскую позицию.

Приветствие размещено на официальном сайте главы государства.

"Ваши собрания всегда становились мощной площадкой для межнационального и межконфессионального диалога, определяя стратегические ориентиры на будущее. Уверен, что курс на единство и согласие в обществе, которым следуют мусульмане Украины, будет продолжен", - отметил Президент.