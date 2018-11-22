Мусульманка из Турции накопила на Умру, откладывая по монете в день

Пример удивительной целеустремленности и веры в исполнение мечты продемонстрировала жительница Турции.

Женщина накопила на Умру, откладывая по монете в день, сообщает Islam-today.

55-летняя Разие Тахмаз из города Кайсери всю жизнь мечтала совершить паломничество, однако финансовое положение не позволяло ей это сделать.

Три года назад мусульманка решила перестать мечтать и начать действовать: она начала откладывать по монете в одну лиру (12,5 рублей) каждый день. Таким образом за три года ей удалось скопить 1500 лир. Недостающую сумму внесли ее дети, а также меценат, пожелавший остаться неизвестным.

В результате в Умру мусульманка отправится уже предстоящей зимой. В исламских святынях в Саудовской Аравии женщина проведет три недели.