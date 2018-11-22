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Пилот из Бразилии принял ислам в самолете на высоте 6 тысяч метров (видео)

14:43, 22 ноября 2018
Ислам
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Бразильский пилот принял ислам на высоте 6 тысяч метров / islam-today.ru

Бразилец по национальности, мужчина произнес шахаду, то есть фактически принял ислам на высоте более 5486 метров, сообщает Іslam-today.ru. 

Произошло это, когда самолет пролетал над Саудовской Аравией.

«Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад - Пророк его», - произнес, в частности, командир экипажа, предварительно передав управление самолетом второму пилоту - мусульманину.

«Мой брат в исламе», - произносит затем второй пилот, приветствуя решение своего коллеги.

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