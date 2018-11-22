Пилот из Бразилии принял ислам в самолете на высоте 6 тысяч метров (видео)

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, главным героем которого стал пилот одной из бразильских авиакомпаний.

Бразилец по национальности, мужчина произнес шахаду, то есть фактически принял ислам на высоте более 5486 метров, сообщает Іslam-today.ru.

Произошло это, когда самолет пролетал над Саудовской Аравией.

«Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад - Пророк его», - произнес, в частности, командир экипажа, предварительно передав управление самолетом второму пилоту - мусульманину.

«Мой брат в исламе», - произносит затем второй пилот, приветствуя решение своего коллеги.