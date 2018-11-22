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В Австралии мусульманские лидеры отказались встречаться с премьер-министром из-за его высказываний

11:09, 22 ноября 2018
Ислам
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Ибрагим Абу Мохамед / islam-today.ru

Как заявил главный муфтий Австралии Ибрагим Абу Мохамед, связано это с высказываниями главы правительства после теракта в Мельбурне 9 ноября, сообщает Islam-today.

«Многие в мусульманской общине глубоко обеспокоены и разочарованы заявлениями, сделанными министрами кабинета и премьер-министром, из которых следует вывод о коллективной вине сообщества в преступных действиях отдельных лиц», - отметил, в частности, муфтий, объясняя нежелание встречаться с премьером.

Выступая перед журналистами после теракта 9 ноября, Моррисон заявил, что «в Австралии самой большой угрозой религиозного экстремизма является радикальная и опасная идеология экстремистского ислама», а потому исламские религиозные лидеры «должны быть начеку, защищать свои общины от развития опасных учений, действовать на опережение».

Мусульманская община страны, в свою очередь, призвала Моррисона отказаться от заявления и принести извинения мусульманам континента.

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