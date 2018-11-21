В Китае презентовали систему, которая будут распознавать мусульман по лицу

В Китае презентовали систему распознавания лиц, которая, как предположили правозащитники, будет использоваться, в том числе, и при поиске мусульман.

Как сообщает Islam-today, такие системы, установленные под камерами наружного видеонаблюдения, способны идентифицировать сканируемые лица по базам данных. Если человек в какой-то из них фигурирует, то его имя и фамилия всплывает в компьютерах, установленных командном пункте. Спрятаться от такой системы, как заявили создатели, невозможно.

Между тем, по информации правозащитных организаций, подобные системы уже используются полицией в районе Синьцзян для идентификации мусульман, которых власти без каких бы то ни было обвинений помещают в так называемые лагеря перевоспитания.

Сейчас в таких учреждениях, по информации международных правозащитных организаций, содержатся до миллиона мусульман.