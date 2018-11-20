В Таллине вандалы исписали стены мечети

Одна из мечетей Таллина подверглась нападению вандалов, которые исписали стены мусульманского храма ненавистническими надписями.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, антиисламские надписи на английском языке появились на мечети, расположенной на улице Кеэвизе в столичном районе Ласнамяэ.

В полицию о случившемся сообщили прихожане мусульманского храма. Особую обеспокоенность верующих вызвал призыв взорвать мечеть. По факту вандализма начата проверка.