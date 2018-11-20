Мусульмане отмечают день рождения Пророка Мухаммада

Сегодня, 20 ноября, мусульманский мир начал отмечать Неделю Мавлида – дня рождения Пророка Мухаммада.

Примечательно, что в некоторых мусульманских странах дни с 20 по 25 ноября также называют Неделей единения, призванной сблизить и объединить мусульман, сообщает Islam-Today.

Поскольку точная дата рождения Пророка Мухаммада неуместна, Мавлид приурочен к дате его смерти, которая в исламе рассматривается как рождение для вечной жизни. Жизнь Пророка Мухаммада - пример для каждого мусульманина. Поэтому каждый, кто считает себя мусульманином, должен хорошо знать жизнеописание Пророка. Мавлид ан-Наби отмечают скромно, но с благочестием и воодушевлением.

Считается, что тот дом, где в эти дни читают молитвы о Пророке, очищается и освящается. Кроме того, мусульманские общины устраивают поэтические встречи, конкурсы и концерты.