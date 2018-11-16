В мечетях по всему миру совершили джаназа-намаз по убитому журналисту

Верующие совершили заочный Джаназа-намаз по убитому в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября журналисту Джамалю Хашкаджи.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на турецкие СМИ, участие в молитве мечети Фатих в Стамбуле приняли и друзья саудовского журналиста, прибывшие из-за рубежа.

Глава Турецко-арабской ассоциации медиа-организаций Туран Кышлакчы в своем микроблоге в Twitter написал, что помимо Турции, верующие совершат джаназа-намаз по Хашкаджи в Лондоне, Париже, Вашингтоне, Исламабаде, Джакарте, Рабате, Тунисе, Кувейте, а также в Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине и других городах мира.