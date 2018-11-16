В Египте казнят преподавателя Корана, напавшего на полицейский участок

Правительство Египта утвердило смертный приговор в отношении 80-летнего преподавателя Корана шейха Абделя Халима Габреела.

К высшей мере наказания священнослужитель был приговорен наряду с 20 другими египтянами, обвинявшимися в причастности к нападению на полицейский участок в Кердасе в 2013 году, сообщает Islam-today.

Правозащитники утверждают, что никаких неопровержимых доказательств причастности пожилого шейха к преступлению нет. Арестован он был во время пребывания в мечети. Адвоката на суде ему не предоставили.

С прошением о помиловании к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси обратилась международная правозащитная организация Amnesty International, однако результата это не возымело. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме здоровье пожилого человека заметно ухудшилось – родственникам не позволяли передавать ему лекарства, в результате он теперь практически не передвигается самостоятельно.