Мустафу Джемилева наградили медалью "За служение исламу и Украине"

На торжествах по случаю 75-летия Мустафы Джемилева заместитель муфтия ДУМУ "Умма" Эдгар Девликамов по поручению муфтия Саида Исмагилова вручил награду юбиляру.

Его наградили медалью "За служение исламу и Украине", сообщает "Ислам в Украине".

"За многолетний самоотверженный труд на благо Украины и мусульман Украины, за весомый вклад в возрождение кримськотатарских духовных, национальных, религиозных и культурных традиций, а также по случаю 75-летия приказываю наградить медалью „За служение исламу и Украине“ лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева. Муфтий ДУМУ „Умма“", - отметил Саид Исмагилов.

Медаль "За служение Исламу и Украине" основана по предложению Военного капелланства мусульман Украины на Общих собраниях общин ДУМУ "Умма" 2016 года.