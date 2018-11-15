В Нигерии мусульманським девочкам разрешили носить хиджаб по цвету школьной формы

В нигерийском штате Лагос правительство, наконец, смирилось с правом юных мусульманок носить хиджаб в школу.

Дебаты на тему платков в школах начались в Лагосе в 2014 году – тогда суд вынес решение о запрете ношения хиджабов ученицами, однако в 2016 году постановление было отменено решением апелляционного суда, вставшего на сторону свободы вероисповедания, сообщает IslamNews со ссылкой на Africa News.

С тех пор правительство Лагоса продолжало оспаривать решение апелляционного суда и выражало несогласие с хиджабами на головах школьниц, однако на днях власти диаметрально поменяли позицию по вопросу и даже выпустили циркуляр, регулирующий фасон и цвет школьных платков.

«Ученикам должно быть разрешено носить хиджабы со школьной формой, но они должны быть короткими, деловыми и аккуратными и соответствовать по цвету школьной форме», – говорится в циркуляре.

Пояснение о «коротких» хиджабах обусловлено тем, что в традициях нигерийских мусульман хиджабом принято именовать очень длинный головной убор, который может ниспадать до пояса или даже до колен. В других штатах Нигерии школьницы носят и такие головные уборы, которые в арабских странах называются химарами.