США может ввести санкции против Китая за притеснение мусульман

Сегодня, 14 ноября, в Конгрессе США будет представлен законопроект по введению санкций в отношении Китая за притеснение мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Reuters", ограничительные меры в отношении Китая будут приняты в рамках так называемого закона Магнитского, который, как отметил помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингхэто, является инструментом, с помощью которого «США пресекают нарушения прав человека во всем мире».

Сейчас на территории Китая в рамках борьбы с терроризмом действуют десятки так называемых исправительных лагерей для мусульман. Правозащитники сообщают, что без предъявления каких-либо обвинений и возможности связаться с родственниками или адвокатом здесь содержатся более миллиона приверженцев ислама.