В Германии расследуют погром на мусульманском кладбище

Правоохранительные органы Германии расследуют погром, произошедший на мусульманском кладбище в городе Нортхайм в Нижней Саксонии.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, неизвестные изрисовали фашистской символикой более десятка надгробных камней. Кроме того, на несколько надгробий были нанесены расистские лозунги.

В полицию о случившемся сообщили местные жители из числа мусульман, пришедшие на кладбище утром.

Правоохранители призвали очевидцев инцидента помочь в расследовании. Личности и количество злоумышленников пока остаются неизвестными.