В Марокко проходит международный конкурс чтецов Корана

В Марокко проходит XIV Международный конкурс чтецов Корана имени короля Мухаммада VI.

Участие в нем принимают знатоки мусульманского священнописания из более чем 50 стран, сообщает Islam-today.

В рамках конкурса для его участников также подготовлены обширная культурная программа и экскурсии по достопримечательностям страны.

Продлится конкурс до 16 ноября.