В Марокко проходит международный конкурс чтецов Корана
14:45, 09 ноября 2018Ислам
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Марокко, иллюстрация / Coral Travel
В Марокко проходит XIV Международный конкурс чтецов Корана имени короля Мухаммада VI.
Участие в нем принимают знатоки мусульманского священнописания из более чем 50 стран, сообщает Islam-today.
В рамках конкурса для его участников также подготовлены обширная культурная программа и экскурсии по достопримечательностям страны.
Продлится конкурс до 16 ноября.
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