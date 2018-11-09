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В Марокко проходит международный конкурс чтецов Корана

14:45, 09 ноября 2018
Ислам
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Марокко, иллюстрация / Coral Travel

Участие в нем принимают знатоки мусульманского священнописания из более чем 50 стран, сообщает Islam-today.

В рамках конкурса для его участников также подготовлены обширная культурная программа и экскурсии по достопримечательностям страны.

Продлится конкурс до 16 ноября.

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