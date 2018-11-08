В Индии издали фетву о маникюре мусульманской женщины

Индийская исламская академия Дар-уль-Улюм Деобанд напомнила мусульманкам о том, что им не следует совершать намаз с лаком на ногтях.

Шейхи Деобанд выпустили фетву о лаке для ногтей в ответ на запрос местного жителя Музаффарнагара, сообщает IslamNews.

Мусульманин поинтересовался, можно ли женщинам красить ногти, и разрешено ли мужчинам и женщинам отращивать длинные ногти на руках.

В ответ на запрос индийские богословы разъяснили, что сам по себе лак не запрещен в том случае, если в его составе нет нечистых веществ, однако с лаком на ногтях мусульманка не может совершить малое омовение перед молитвой – покрытие помешает проникновению воды к этой части рук. Поэтому перед намазом необходимо удалять лак с ногтей.

С учетом того, что намаз мусульмане совершают 5 раз в день, столь частое воздействие лака и химического средства для его удаления может обернуться вредом с точки зрения здоровья. Кроме того, ученые из Деобанд пояснили, что ни мужчинам, ни женщинам не следует отпускать чрезмерно длинные ногти – стричь их необходимо не реже раза в 40 дней.

Шейх Кари Саид Исхак Гаура из Сахаранпура посоветовал мусульманкам пользоваться вместо лака для ногтей хной – делать рисунки мехенди.