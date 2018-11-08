В Стамбуле избрали нового главу Всемирного союза мусульманских ученых

В Стамбуле 8 ноября завершил свою работу очередной съезд Всемирного союза мусульманских ученых (ВСМУ) на котором основатель и бессменный руководитель организации шейх Юсуф аль-Кардави подал в отставку.

Сегодня новым главой ВСМУ избран известный марокканский ученый-богослов Ахмед ар-Рисуни. За него проголосовало 93% членов союза, сообщает IslamNews.

Съезд стал самым многочисленным за всю историю существования ВСМУ. Всего на мероприятии приняло участие 1030 богословов и 50 исламских организаций.