В Стамбуле избрали нового главу Всемирного союза мусульманских ученых
22:49, 08 ноября 2018Ислам
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Шейхи Кардави и Рисуни / slamnews.ru
В Стамбуле 8 ноября завершил свою работу очередной съезд Всемирного союза мусульманских ученых (ВСМУ) на котором основатель и бессменный руководитель организации шейх Юсуф аль-Кардави подал в отставку.
Сегодня новым главой ВСМУ избран известный марокканский ученый-богослов Ахмед ар-Рисуни. За него проголосовало 93% членов союза, сообщает IslamNews.
Съезд стал самым многочисленным за всю историю существования ВСМУ. Всего на мероприятии приняло участие 1030 богословов и 50 исламских организаций.
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