Во Львове исламский культурный центр проведет день открытых дверей
13:36, 08 ноября 2018Ислам
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Исламский культурный центр проведет день открытых дверей / islam.in.ua
Исламский культурный центр им. Мухаммада Асада во Львове 17 ноября с 11.00 до 15.00 проведет день открытых дверей.
Гостям обещают экскурсию, рассказ о цели и истории создания центра, ознакомительные лекции, среди которых и о мнении выдающихся украинских мыслителей относительно ислама «Украинские просветители и ислам», подготовленная львовской литературоведом, заведующей книжных фондов Львовского национального музея «Дом Франка» Соломией Пастух, сообщает «Ислам в Украине».
Одна из лекций будет посвящена традиционным украинским женским головным уборам.
Также посетители смогут ознакомиться с историей, культурой и традициями разных народов, исповедующих ислам.
Гостей ждут выставки – книжная, изделий прикладного искусства и сувениров, блюд восточной кухни и мастер-классы.
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