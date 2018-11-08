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Во Львове исламский культурный центр проведет день открытых дверей

13:36, 08 ноября 2018
Ислам
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Исламский культурный центр проведет день открытых дверей / islam.in.ua

Гостям обещают экскурсию, рассказ о цели и истории создания центра, ознакомительные лекции, среди которых и о мнении выдающихся украинских мыслителей относительно ислама «Украинские просветители и ислам», подготовленная львовской литературоведом, заведующей книжных фондов Львовского национального музея «Дом Франка» Соломией Пастух, сообщает «Ислам в Украине».

Одна из лекций будет посвящена традиционным украинским женским головным уборам.

Также посетители смогут ознакомиться с историей, культурой и традициями разных народов, исповедующих ислам.

Гостей ждут выставки – книжная, изделий прикладного искусства и сувениров, блюд восточной кухни и мастер-классы.

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