Более миллиона израильских мусульман не смогут совершить Хадж

Более миллиона израильских мусульман больше не смогут совершить паломничество в Мекку.

Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, сообщает Islam-today.

Ранее израильские мусульмане пользовались лазейкой в законе 1978 года, которая позволяла сперва получить временный паспорт в Иордании, а затем въехать с ним на территорию Саудовской Аравии.

Теперь же саудовские власти решили изменить правила – отныне въезд в королевство по временным документам будет воспрещён.

Желающие совершить паломничество должны будут заблаговременно оформлять себе регулярные паспорта. По какой причине принято такое решение, неизвестно.

Никаких официальных объяснений от Саудовской Аравии пока не получили ни иорданская, ни израильская стороны.