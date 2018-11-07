Впервые в Конгресс США избрали двух мусульманок
11:49, 07 ноября 2018Ислам
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Ильхэн Омар (слева) и Рашид Тлаиб / islam-today.ru
В Конгресс США впервые избраны две мусульманки.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Huffpost", женщины представляют штаты Миннесота и Детройт.
Ильхэн Омар - сомалийско-американский политик из Миннесоты – сбежала из Сомали вместе с семьей после начала кровопролитной гражданской войны. Перед тем, как переехать в США, они жили в лагере для беженцев в Кении на протяжении четырех лет.
Рашид Тлаиб от штата Детройт – дочь мигрантов из Палестины.
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