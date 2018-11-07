Впервые в Конгресс США избрали двух мусульманок

В Конгресс США впервые избраны две мусульманки.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Huffpost", женщины представляют штаты Миннесота и Детройт.

Ильхэн Омар - сомалийско-американский политик из Миннесоты – сбежала из Сомали вместе с семьей после начала кровопролитной гражданской войны. Перед тем, как переехать в США, они жили в лагере для беженцев в Кении на протяжении четырех лет.

Рашид Тлаиб от штата Детройт – дочь мигрантов из Палестины.