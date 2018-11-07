В Киеве состоится Всеукраинский конкурс знатоков Корана

В Киеве 10 и 11 ноября будут оценивать знания и мастерство чтецов Корана.

Ежегодный конкурс проводят Всеукраинская ассоциация «Альраид» и ДУМУ «Умма». В составе жюри будут шейх Рашид бин Халяф ад-Досари и другие компетентные лица, в частности Айдер аль-Хадж и имамы-хатиби украинских мечетей, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Альраид.

Отмечается, что все больше девушек и женщин изъявляют желание принять участие в соревновании. Прошлогодний конкурс известен не только числом участниц — они составляли половину соревнователей, а и тем, что первое место заняла Самия Эрада. А в 2015 году первой хафизой стала этническая украинка — уроженка Львовщины Вера Фриндак.

Заучивание Корана наизусть — общественный долг мусульман: если в общине нет хафиза, то грех невыполнения предписания Всевышнего ложится на всех ее членов.

Единственный критерий разделения участников — уровень их знаний; возраст, пол и родной язык конкурсантов не имеют значения.