В Египте могут запретить никаб

В Египте предложили запретить ношение в общественных местах мусульманских платков, полностью закрывающих лицо.

С такой инициативой выступила депутат парламента страны Хеда Агами, которая уже представила соответствующий законопроект, сообщает Islam-today.

В документе отмечается, что ношение никаба «изменило национальную идентичность Египта» и вызвало множество проблем в сфере безопасности.

За нарушение закона в случае его принятия предполагается штраф в размере 56 долларов, в случае повторных нарушений сумма эта увеличивается вдвое. Примечательно, что депутата поддержали активистки в области прав женщин.

Так, член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи заявила, что «те, кто хочет носить никаб, должны сидеть дома и не выходить на улицу».