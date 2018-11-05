В Египте могут запретить никаб
13:47, 05 ноября 2018Ислам
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В Египте хотят запретить никаб / islam-today.ru
В Египте предложили запретить ношение в общественных местах мусульманских платков, полностью закрывающих лицо.
С такой инициативой выступила депутат парламента страны Хеда Агами, которая уже представила соответствующий законопроект, сообщает Islam-today.
В документе отмечается, что ношение никаба «изменило национальную идентичность Египта» и вызвало множество проблем в сфере безопасности.
За нарушение закона в случае его принятия предполагается штраф в размере 56 долларов, в случае повторных нарушений сумма эта увеличивается вдвое. Примечательно, что депутата поддержали активистки в области прав женщин.
Так, член Национального совета по делам женщин Нашва аль-Хуфи заявила, что «те, кто хочет носить никаб, должны сидеть дома и не выходить на улицу».
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