Саудовская Аравия ограждается стеной от Исламского государства

Саудовская Аравия строит стену длиной почти 1000 км вдоль иракской границы, чтобы оградить себя от джихадистов «Исламского государства».

По свидетельствам очевидцев, охрана границы будет осуществляться на четырех уровнях, включая собственно стену, наблюдательные вышки, радары и приборы ночного видения.

На прошлой неделе неподалеку от иракского города Анбар произошла стычка между боевиками ИГ и саудовскими пограничниками, в результате которой погибло трое саудитов и четверо джихадистов. Один из боевиков был захвачен пограничниками, но привел в действие пояс шахида, в результате чего погиб и он сам и его противники.

Ранее считалось, что саудовское королевство, официальной идеологией которого является ваххабизм, поддерживало джихадистов в то время, когда они еще называли себя «Исламским государством в Ираке и Леванте». Однако впоследствии ИГ дистанцировалось от саудитов, обвинив их в предательстве ислама и сотрудничестве с Западом.

Благовест-инфо по материалам Asia News