В Нигерии террористы заживо сожгли имама с семьей

Боевики террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение сразу на несколько деревень в нигерийском штате Борно.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание "All Africa", в общей сложности, участие в вылазке приняли порядка 200 террористов.

В одном из населенных пунктов, по свидетельствам очевидцев, боевики обнаружили мусульманского священнослужителя, которой вместе с семьей пытался бежать, узнав о приближении группировки. Проявив свойственную исключительно террористам жестокость, они сожгли имама и его семью заживо.

Та же участь постигла и десятки других жителей деревень, на которые было совершено нападение.

Позже военным все же удалось взять ситуацию на контроль, однако это не спасло жизни нескольких десятков мирных жителей.