Миграционная служба поблагодарила украинских мусульман за благотворительность

Всеукраинская ассоциация «Альраид» в лице председателя Сейрана Арифова получила благодарственное письмо от Государственной миграционной службы Украины за благотворительную помощь, которую мусульмане предоставили в одном из заведений ГТСУ - Пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в ПТПИ на Волыни.

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Іslam.in.ua.

"Выражаем уважение и благодарность Вам лично и Вашему коллективу за оказанную благотворительную помощь, - говорится в письме за подписью в. о. директора Волынского ПТПИ господина Лукашука. - Мы благодарны Вам за понимание. Очень довольны компетентным и профессиональным персоналом Вашей организации. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем успехов и процветания".

В ответ на просьбу Госмиграционной службы мусульмане собрали и передали более 150 иностранцам одежду и обувь, санитарно-гигиенические, моющие и дезинфекционные средства, спортинвентарь, посуду, кухонную утварь, а также Кораны, четки и коврики для совершения намазов.