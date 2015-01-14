Диянет Турции призвал международное сообщество не классифицировать терроризм по религиозному признаку

Руководитель управления по делам религии Турции (Диянет) Мехмет Гермез призвал международное сообщество одинаково реагировать на убийства людей при терактах, независимо от их национальности и религиозной принадлежности.

"С одной стороны, 12 миллионов человек были убиты за последние 10 лет в исламском мире. С другой стороны, 12 человек были убиты в Париже на прошлой неделе. Мы видим людей, которые ничего не говорят об убийстве 12 миллионов, но протестуют против убийства 12 человек. Если мир не будет одинаково реагировать на убийства людей, независимо от их национальности и вероисповедания, то человечество обречено", — заявил Гермез в своем выступлении на совещании муфтиев турецких провинций в городе Эдирне во вторник, передает агентство Anadolu.

В то же время Гермез осудил нападение на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в Париже. По словам религиозного лидера Турции, теракты во Франции "не может оправдать ни один мусульманин и здравомыслящий человек".

РИА Новости