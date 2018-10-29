В Эфиопии отреставрировали одну из первых мечетей в истории ислама

В Эфиопии отреставрировали одну из самых первых мечетей в истории ислама – мечеть Наджаши.

Как сообщает "АЗЕРТАДЖ" со ссылкой на "International Quran News Agency", мечеть находится в городе Вукро, расположенном в 790 километрах к северу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Мечеть Наджаши по праву считается первой мечетью в Африке. Не случайно ее называют "второй Меккой". Она была построена в VII веке и названа в честь христианского короля Аксумского царства, расположенного в то время на территории современной Эфиопии, Асхама ибн Абджара, известного по историческим хроникам как король Наджаши.

Достоверно известно, что он принял сподвижников пророка Мухаммада, бежавших из Мекки, спасаясь от преследования курайшитов. Эта историческая личность сыграла важную роль в ранней истории ислама. Король Наджаши не только принял у себя первых мусульман, но также отказался их выдать мекканским язычникам. Более того, он позволил сподвижникам пророка исповедовать свою веру и распространять ислам на территории своего царства.

Первые мусульмане жили в деревне Негаш, в 60 км от Мекеле, столицы области Тиграй. Они же и построили мечеть Наджаши. Она была построена в 7 веке и много раз перестраивалась. Тем не менее, мечеть до сих пор стоит, а рядом с ней располагаются древние захоронения и два мавзолея, внутри которых находятся останки сподвижников пророка. Это место считается одним из важнейших для мусульман не только Эфиопии, но и всего мира.

Реставрация этой исторической мечети была возложена на Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В рамках проекта была восстановлена дорога, ведущая в мечеть и к гробницам сподвижников на заднем дворе мечети, которая так и называется «улица сподвижников». Также были восстановлены 15 захоронений мусульман, первыми прибывших сюда во времена пророка, и гробница самого короля Наджаши.