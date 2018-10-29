В Крыму на следующие пять лет переизбрали муфтия
11:20, 29 октября 2018Ислам
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Эмирали Аблаев занимает пост муфтия Крыма с 1999 года / islam-today.ru
Эмирали Аблаев переизбран муфтием Крыма на следующие пять лет.
Голосование состоялось на шестом курултае крымских татар, который прошёл в Симферополе, сообщает Islam-today со ссылкой на российское информагентство.
Участие в мероприятии приняли несколько сотен делегатов из всех районов полуострова. Эмирали Аблаев выступил перед делегатами с отчетным докладом о проделанной работе.
По завершении голосования заместитель муфтия Айдер Исмаилов сообщил, что «хаджи Эмирали Аблаев переизбран муфтием мусульман Крыма единогласно».
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