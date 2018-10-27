Мусульмане спорят об автокефалии для православных в Украине

Мусульмане не должны вмешиваться в дела христиан. И если кто и имеет право комментировать предоставление автокефалии Украинской православной церкви, то только мусульмане Украины, а не России или других государств.

Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов комментируя слова Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, сообщает 24 канал.

Отметим, накануне муфтий РФ выступил против предоставления автокефалии Украине, и заявил, что это "противоречит божьему замыслу".

Саид Исмагилов заметил, что сначала не поверил в то, что муфтий так мог сказать, "потому что это – не больше, не меньше, аж претензия на знание Божьего замысла!". Но впоследствии, он увидел подтверждение такого заявления в российских СМИ.

Во-первых, мусульмане не должны вмешиваться в православные дела, особенно с заявлениями о знании Божьего замысла. Во-вторых, если кто-то из мусульман и должен давать свою оценку, то исключительно мусульмане Украины. Свою позицию и позицию нашего Духовного управления я уже озвучил – мы приветствуем автокефалию, – подчеркнул Исмагилов.

Он также добавил, что не дело муфтиев из России давать свою оценку внутриукраинским вопросам.

"Мы здесь на месте и сами справимся, если наша мысль будет интересна украинскому обществу", – подчеркнул муфтий Украины.