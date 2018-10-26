Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила имя

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор сообщила о решении принять ислам и сменить имя.

Теперь, как сообщает Islam-today со ссылкой на издание "Daily Mail", ее зовут Шухада. О неожиданном шаге исполнительница сообщила в своем микроблоге в Twitter, где также опубликовала фотографии в хиджабе.

«Это логический конец пути любого разумного теолога. Все священные писания ведут к исламу», - написала, в частности, новоиспеченная мусульманка.

Издание также отмечает, что несколько дней назад О'Коннор опубликовала видео, на котором поет азан (призыв к молитве).