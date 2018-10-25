В Индонезии откроют 4D-музей Корана

В индонезийском городе Маланге в скором времени появится уникальный музей Корана в формате 4D, который станет частью крупного исламского центра.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на портал Malang Times, за основу дизайна будущего музея в Индонезии будет взят дизайн Музея Этихад в Дубае.

В 4D формате будут отображены содержание и смыслы аятов. Интерактивный музей будет буквально переполнен современными информационными технологиями, что позволит привлечь к нему больше туристов.

Отмечается, что строительство музея Корана – это часть реализации правительственной программы Индонезии, направленной на развитие халяльного туризма. Построить музей планируется до 2023 года.