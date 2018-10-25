В Индонезии откроют 4D-музей Корана
17:22, 25 октября 2018Ислам
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4D-музей Корана появится в Индонезии / islam-today.ru
В индонезийском городе Маланге в скором времени появится уникальный музей Корана в формате 4D, который станет частью крупного исламского центра.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на портал Malang Times, за основу дизайна будущего музея в Индонезии будет взят дизайн Музея Этихад в Дубае.
В 4D формате будут отображены содержание и смыслы аятов. Интерактивный музей будет буквально переполнен современными информационными технологиями, что позволит привлечь к нему больше туристов.
Отмечается, что строительство музея Корана – это часть реализации правительственной программы Индонезии, направленной на развитие халяльного туризма. Построить музей планируется до 2023 года.
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