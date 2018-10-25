Названы 500 самых влиятельных мусульман мира
14:07, 25 октября 2018Ислам
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Эксперты назвали влиятельнейших мусульман мира /i slam-today.ru
Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана опубликовал очередной ежегодный рейтинг The Muslim 500.
Как сообщает Islam-today, в этом году первое место в списке досталось президенту Турции Рджепу Тайипу Эрдогану. На втором месте - король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, на третьем - король Иордании Абдулла II ибн аль-Хусейн.
Также в первой десятке - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, король Марокко Мохаммед VI, авторитетные исламские ученые Мухаммад Таки Усмани, Хабиб Умар бен Хафиз и Сальман бин Фахд бин Абдуллах аль-Ауда, шейх Аль-Азхара доктор Ахмад Аль-Тайиб и т.д.
В ТОП-50 также вошла 17-летняя палестинская активистка Ахед Тамими.
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