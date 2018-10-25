Названы 500 самых влиятельных мусульман мира

Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана опубликовал очередной ежегодный рейтинг The Muslim 500.

Как сообщает Islam-today, в этом году первое место в списке досталось президенту Турции Рджепу Тайипу Эрдогану. На втором месте - король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, на третьем - король Иордании Абдулла II ибн аль-Хусейн.

Также в первой десятке - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, король Марокко Мохаммед VI, авторитетные исламские ученые Мухаммад Таки Усмани, Хабиб Умар бен Хафиз и Сальман бин Фахд бин Абдуллах аль-Ауда, шейх Аль-Азхара доктор Ахмад Аль-Тайиб и т.д.

В ТОП-50 также вошла 17-летняя палестинская активистка Ахед Тамими.