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Мусульманка в хиджабе выпустила клип о борьбе с депрессией

10:11, 25 октября 2018
Ислам
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Муна Хайдар / islam-today.ru

Как сообщает Іslam-today.ru, на этот раз - на композицию "Lifted" ("Воспаряя"). Как отметила сама исполнительница и поэтесса, песня эта призвана помочь всем, кто столкнулся с депрессией - одним из наиболее распространенных в современном мире недугов. 

Сюжет клипа основан на том, как с этой проблемой справилась сама мусульманка. На видео символически показаны пять стадий отчаяния, и путь, который должен преодолеть человек, чтобы выбраться из психологической трясины.

Социальные сети восприняли новый клип мусульманки весьма восторженно. Поклонники певицы отмечают ее умение сочетать в себе качества верующей мусульманки с современным подходом к жизни и творчеству. 

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