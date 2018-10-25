Мусульманка в хиджабе выпустила клип о борьбе с депрессией

Мусульманка сирийского происхождения Муна Хайдар (Mona Haydar), известная в США исполнительница рэп-музыки, выпустила очередной клип.

Как сообщает Іslam-today.ru, на этот раз - на композицию "Lifted" ("Воспаряя"). Как отметила сама исполнительница и поэтесса, песня эта призвана помочь всем, кто столкнулся с депрессией - одним из наиболее распространенных в современном мире недугов.

Сюжет клипа основан на том, как с этой проблемой справилась сама мусульманка. На видео символически показаны пять стадий отчаяния, и путь, который должен преодолеть человек, чтобы выбраться из психологической трясины.

Социальные сети восприняли новый клип мусульманки весьма восторженно. Поклонники певицы отмечают ее умение сочетать в себе качества верующей мусульманки с современным подходом к жизни и творчеству.