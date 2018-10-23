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В Международной коалиции объяснили, почему была уничтожена мечеть в Сирии

09:53, 23 октября 2018
Ислам
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В результате авиаудара по мечети погибли десятки человек / islam-today.ru

Согласно заявлению командования коалиции, удар, несмотря на существующий обычай, защищающий религиозные объекты во время войн, было решено нанести потому, что там якобы находился штаб террористической группировки "Исламское государство", сообщает Islam-today.

В результате удара были убиты десятки террористов. Глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что доволен действиями военных и что мечеть стала целью удара на законных основаниях.

Авиаудар по мечети Аль-Осман в деревне Ас-Суса был нанесен сразу же после окончания молитвы в минувшую пятницу. В результате погибли десятки мирных жителей. 

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