В Международной коалиции объяснили, почему была уничтожена мечеть в Сирии

Международная коалиция во главе с США нашла оправдание уничтожению мечети, которая была сравнена с землей в результате авиаудара.

Согласно заявлению командования коалиции, удар, несмотря на существующий обычай, защищающий религиозные объекты во время войн, было решено нанести потому, что там якобы находился штаб террористической группировки "Исламское государство", сообщает Islam-today.

В результате удара были убиты десятки террористов. Глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что доволен действиями военных и что мечеть стала целью удара на законных основаниях.

Авиаудар по мечети Аль-Осман в деревне Ас-Суса был нанесен сразу же после окончания молитвы в минувшую пятницу. В результате погибли десятки мирных жителей.