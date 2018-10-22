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В Нигерии в результате столкновений христиан и мусульман погибли 55 человек

10:39, 22 октября 2018
Ислам
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Десятки человек стали жертвами столкновений / islam-today.ru

В результате, как сообщил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, погибли 55 человек, передает Islam-today.   

Началом масштабных столкновений послужил вполне бытовой конфликт двух грузчиков, возивших товары на рынке города Касуван-Магани. Ссора, произошедшая 18 октября, переросла в потасовку и драку, жертвами которых стали два человека.  Большего числа жертв удалось избежать благодаря вмешательству полиции.   

Однако на следующий день молодежь из числа христиан, принадлежащая к этнической группе адара, сожгла несколько домов мусульман народности хауса. В этом и последующих столкновениях и погибли десятки людей.

С 19 октября в городе был введен комендантский час. По подозрению в организации погромов и убийств были задержаны 22 человека.

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