В Нигерии в результате столкновений христиан и мусульман погибли 55 человек

В Нигерии, на севере страны, прошли столкновения мусульман и христиан.

В результате, как сообщил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, погибли 55 человек, передает Islam-today.

Началом масштабных столкновений послужил вполне бытовой конфликт двух грузчиков, возивших товары на рынке города Касуван-Магани. Ссора, произошедшая 18 октября, переросла в потасовку и драку, жертвами которых стали два человека. Большего числа жертв удалось избежать благодаря вмешательству полиции.

Однако на следующий день молодежь из числа христиан, принадлежащая к этнической группе адара, сожгла несколько домов мусульман народности хауса. В этом и последующих столкновениях и погибли десятки людей.

С 19 октября в городе был введен комендантский час. По подозрению в организации погромов и убийств были задержаны 22 человека.