В Турции прихожане мечети 37 лет молились в неправильном направлении

Прихожане мечети в турецкой провинции Ялова 37 лет молились не в сторону Мекки, как того требуют исламские предписания.

Как оказалось, мечеть была повернута к священному городу под неправильным углом, пишет газета Daily Sabah.

По данным издания, при строительстве в 1981 году была допущена ошибка, из-за которой направление к Мекке было смещено на 33 градуса.

Имам мечети Иса Кайя нашел выход из положения и выложил на полу молельного помещения указатели верного направления для молитвы.

В мечеть уже прибыли представители религиозной власти, чтобы осмотреть нарушение, а всех прихожан оповестили о допущенной ранее ошибке. Имам более высокого ранга напомнил им, что согласно исламу, совершение молитвы не в сторону Мекки не считается грехом, если верующий не знал о верном направлении.

По его словам, все произнесенные в мечети за 37 лет молитвы остаются равноценными тем, которые читаются в направлении священного города.

Интерьер мечети намерены позднее полностью перестроить.