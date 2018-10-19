Первая в мире экомечеть получила международную премию за энергоэффективность
11:49, 19 октября 2018Ислам
1800 0
Мечеть в Астане - первая в мире с нулевым энергопотреблением / newtimes.kz
Первая в мире экомечеть «Алланың гүлі» в Астане (Казахстан) получила премию Green Planet Building Award за энергоэффективный потенциал.
За счет применения современных инженерных решений в мечети за один год достигается энергетический баланс: на 61% - сокращается тепловое энергопотребление; на 80-87% − электрическое энергопотребление по вентиляции и охлаждению, передает «NewTimes.kz».
Объем вырабатываемой электроэнергии, получаемый в результате принятых инженерных решений, превышает потребность объекта почти в 4 раза, что позволяет предоставлять избыточную электроэнергию для продажи и оплаты коммунальных платежей.
Премия Green Planet Building Award учреждена в Австрии и призвана исследовать энергоэффективный потенциал объектов недвижимости и определять, какие «зеленые» решения применяются в мире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter