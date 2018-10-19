Первая в мире экомечеть получила международную премию за энергоэффективность

Первая в мире экомечеть «Алланың гүлі» в Астане (Казахстан) получила премию Green Planet Building Award за энергоэффективный потенциал.

За счет применения современных инженерных решений в мечети за один год достигается энергетический баланс: на 61% - сокращается тепловое энергопотребление; на 80-87% − электрическое энергопотребление по вентиляции и охлаждению, передает «NewTimes.kz».

Объем вырабатываемой электроэнергии, получаемый в результате принятых инженерных решений, превышает потребность объекта почти в 4 раза, что позволяет предоставлять избыточную электроэнергию для продажи и оплаты коммунальных платежей.

Премия Green Planet Building Award учреждена в Австрии и призвана исследовать энергоэффективный потенциал объектов недвижимости и определять, какие «зеленые» решения применяются в мире.