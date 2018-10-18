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Во Франции закрыли мусульманский центр за "поддержку джихада"

18:01, 18 октября 2018
Ислам
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Обыски в штаб-квартире ассоциации &quot;Centre Zahra France&quot; / іslam-today.ru

Во французской коммуне Гранд-Сент закрыт мусульманский центр Захра, который власти Франции подозревают в содействии "распространению радикального ислама" и "сообщений, поощряющих вооруженный джихад".

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Euronews, решение о закрытии центра принял лично префект. 

Основатель центра, Яхиа Гуамси, является главой так называемой Антисионистской партии и подозревается в поддержке ряда пропалестинских военизированных организаций. 

Обыски в штаб-квартире ассоциации "Centre Zahra France" прошли в начале октября.

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