Во Франции закрыли мусульманский центр за "поддержку джихада"

Во французской коммуне Гранд-Сент закрыт мусульманский центр Захра, который власти Франции подозревают в содействии "распространению радикального ислама" и "сообщений, поощряющих вооруженный джихад".

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Euronews, решение о закрытии центра принял лично префект.

Основатель центра, Яхиа Гуамси, является главой так называемой Антисионистской партии и подозревается в поддержке ряда пропалестинских военизированных организаций.

Обыски в штаб-квартире ассоциации "Centre Zahra France" прошли в начале октября.